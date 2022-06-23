Заявления президента США Джо Байдена о том, что события на Украине спровоцировали рост инфляции в стране, не соответствуют действительности. Это подтвердил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл во время слушаний в Сенате в среду, 22 июня.

Отвечая на вопрос сенатора Билла Хагерти о влиянии РФ на экономическую обстановку в Соединенных Штатах, Пауэлл был вынужден признать, что инфляция начала расти задолго до обострения российско-украинского конфликта.

«Я рад это слышать. Администрация Байдена, похоже, пытается снять с себя вину», — отметил Хагерти.

Ранее сенатор указал на попытки Белого дома ввести общественность в заблуждение, перекладывая ответственность за последствия своих неудачных решений на Москву. Он привел данные за декабрь 2021 года, когда уровень инфляции составил 7% по сравнению с 1,4% в январе того же года, когда Джо Байден только вступил в должность президента.

До этого, 16 июня, телеведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон опубликовал статью, в которой назвал действия администрации Байдена главной причиной текущего топливного кризиса и повышения цен на энергоресурсы.

10 июня Байден сказал, что граждане США платят «путинский налог» на топливо и продукты питания. При этом он заверил, что США могут справиться с инфляцией «с позиции силы лучше, чем любая другая страна в мире».

В тот же день агентство Bloomberg сообщило, что годовая инфляция в США по итогам мая ускорилась до 8,6%, это максимум с декабря 1981 года. Уточнялось, что в мае цены на предметы первой необходимости продолжали расти двузначными темпами.

8 июня Байден назвал «проклятием» рекордную инфляцию в стране. Ведущий юмористического ток-шоу Джимми Киммел, в котором выступил американский лидер, заявил, что инфляция «убивает» Байдена.

В конце мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ответственность за рекордные цены на бензин в США лежит на России и ее президенте Владимире Путине.

Незадолго до этого обозреватель American Thinker Сандра Фридеман заявила, что президент США Джо Байден вводит американцев в заблуждение о ситуации с резким ростом цен на бензин в стране. Она указала на личную ответственность американского лидера за проблему с доступностью топлива в США.

В свою очередь, Владимир Путин неоднократно указывал на то, что авторы антироссийских санкций руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США. Он отмечал, что в ряде стран инфляция вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%.