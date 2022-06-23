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Лавров обвинил США в препятствовании переговорам Украины с Россией

Глава МИД РФ Лавров: США и Британия не дают Киеву пойти на переговоры с Москвой
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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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Перспектива возобновления переговоров с Украиной вызывает сомнения у Министерства иностранных дел России. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил глава ведомства Сергей Лавров.

«Не вижу возможности, что им разрешат воспользоваться возвращением к переговорной процедуре», — объяснил он в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии.

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Лавров отметил, что европейские государства подталкивают Киев к диалогу с Москвой, однако этому препятствуют Великобритания и США.

Комментируя предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко организовать встречу делегаций на территории республики, глава МИДа заявил, что с удовольствием пошел бы на это, но не рискует «загадывать».

Также министр иностранных дел подчеркнул, что при возвращении за стол переговоров РФ будет учитывать нежелание освобожденных в ходе спецоперации регионов возвращаться под контроль Украины.

«Предлагать ничего не будем. Давно уже всё предложили. Мяч на их [украинской] стороне», — добавил он.

В свою очередь, 18 июня глава украинской делегации Давид Арахамия заявил о возможности возобновления переговоров в августе. По его мнению, к концу лета Киев будет говорить с позиции силы.

В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это «более чем красноречивая демонстрация переговоров по-украински».

17 июня глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что время дипломатии для разрешения ситуации на Украине и в Донбассе еще не пришло. Впрочем, любой конфликт рано или поздно заканчивается дипломатией, подчеркнул он.

Днем ранее глава российской переговорной группы, помощник президента РФ Владимир Мединский назвал паузу в переговорах РФ с Украиной трагедией для украинского народа. Киев не ответил на предложения России по мирному урегулированию, отметил он.

В мае замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию на Украине.

Российско-украинские переговоры проходили в четыре раунда — три в Белоруссии и один в Турции. Как уточнялось, России удалось получить от оппонента письменные предложения, подтверждающие стремление Киева к нейтральному и безъядерному статусу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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