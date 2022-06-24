Россияне назвали самые красивые города страны

Сервис «Работа.ру» провел исследование и выяснил, какие города россияне считают самыми красивыми в стране. Результаты исследования имеются в распоряжении «Известий».

В опросе приняли участие более 2 тыс. пользователей сервиса из всех регионов страны.

Рейтинг самых красивых городов возглавляет Санкт-Петербург — город набрал 51% голосов. По мнению пользователей сервиса, город отличается красивой архитектурой и улицами (87%), историческими местами (68%), а также город ценят за большое количество скульптур, памятников и арт-объектов (50%).

Второе место в рейтинге занимает Москва, ее отметили 31% пользователей. Опрошенных привлекает московские архитектура (56%), парки и благоустроенные зоны отдыха (51%), также отмечены исторические места столицы (49%).

Третье место делят Казань и Сочи, набравшие по 29% голосов. Красоту Казани видят в архитектуре (61%), природе и ландшафте города (40%) и историческом наследии города (40%). Сочи ценят за природу (58%), набережные и места для прогулок (57%), а также парки и зоны отдыха (56%).

В топ-5 городов также вошел Калининград. Город отметили за архитектуру (77%), исторические места (55%) и большое количество зеленых посадок (36%).

В рейтинг также вошли Нижний Новгород (24%), Краснодар (20%), Екатеринбург (17%) и Владивосток (16%). Десятку самых красивых городов России замыкает Тюмень (11%).

25 мая были названы самые привлекательные туристические места в России. В топ-3 вошли Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. За них отдали голоса люди из разных субъектов России. Алтаю симпатизировали больше всего — 34% опрошенных. Красоту и богатство природы оценили 86% респондентов, большое количество достопримечательностей 53%, а тишину и уединение отметили 44%.

Сочи предпочли 30% опрошенных, Санкт-Петербург — 28%, Республику Карелия — 27%, а Кавказ 24%.