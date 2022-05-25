Названы самые привлекательные туристические места в России

Сервис «Работа.ру» провел опрос о наиболее привлекательных туристических направлениях в России. Его результаты в среду, 25 мая, представил RT.

Так, в топ-3 вошли Алтай, Сочи и Санкт-Петербург. За них отдали голоса люди из разных субъектов России. Алтаю симпатизировали больше всего — 34% опрошенных. Красоту и богатство природы оценили 86% респондентов, большое количество достопримечательностей 53%, а тишину и уединение отметили 44%.

Сочи предпочли 30% опрошенных, Санкт-Петербург — 28%, Республику Карелия — 27%, а Кавказ 24%.

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«За Санкт-Петербург проголосовали 28% респондентов. Они выделили такие качества города, как большое количество достопримечательностей (79%), транспортная доступность и относительно недорогие билеты (67%), а также большое количество развлекательных заведений (28%)», — следует из результатов опроса.

19 мая депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил предоставить гражданам РФ дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. Единственное условие — человек должен отправиться отдыхать на территории России.