В Госдуме предложили дополнительную неделю отпуска для отдыхающих в России

Дополнительную неделю оплачиваемого отпуска необходимо предоставлять россиянам, которые выбирают отдых внутри России. Таким мнением 19 мая поделился с журналистами депутат Госдумы Султан Хамзаев.

По его словам, внутренний туризм нуждается в поддержке.

«По закону у нас есть официально 28 дней для отдыха. Мы предлагаем добавить неделю к этому количеству для тех, кто отдыхает в РФ», — цитирует его «РИА Новости».

Мера поддержит не только отечественную туротрасль, но и граждан, выразил уверенность депутат. Неделю отпуска можно выделить работнику, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах, отметил парламентарий.

В настоящее время россияне посещают Турцию, Абхазию, ОАЭ, Египет, Таиланд и другие страны, добавил он, указав, что дополнительная неделя отпуска позволит России конкурировать с этими туристическими кластерами.

Свои предложения Хамзаев намерен направить в Ростуризм.

18 мая аналитики программы лояльности «СберСпасибо» рассказали «Известиям», что Сочи в 2022 году стал самым востребованным городом при покупке авиа- и ж/д-билетов, а Адлер занял первое место по бронированию отелей. Наиболее популярными по бронированиям жилья оказались Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград и Геленджик.

17 мая министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что загрузка в гостиницах Крыма в предстоящем летнем сезоне сохраняется примерно на уровне прошлого года.

В тот же день сообщалось, что запуск нового этапа программы туристического кешбэка в России запланирован на 1 октября. Условия программы останутся прежними. Для участия в акции россияне должны оплатить тур картой «Мир», и в течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей. Продолжительность путешествия должна составлять не менее двух ночей.