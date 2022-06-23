Кремль ответил на опасения ФРГ по риску полной остановки газа из-за ремонта СП

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 июня прокомментировал опасения правительства Германии о возможной полной остановке газа из-за ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» (СП).

«Российская Федерация строго выполняет все свои обязательства. Будучи весьма и весьма надежным и зарекомендовавшим себя на протяжении десятилетий поставщиком энергоресурсов в Европу, конечно, Россия весьма и весьма аккуратно к этому своему реноме относится», — сказал Песков на брифинге.

Он пояснил, что в запланированных работах на трубопроводе «нет двойного дна». Существуют циклы, по которым нужно обслуживать объект, подчеркнул официальный представитель Кремля.

«Наши германские визави прекрасно знают весь технологический цикл обслуживания газопровода. Это работает уже много лет исправно и безупречно. Странно сюда приплетать политику», — заключил Песков.

Ранее в этот день газета Financial Times сообщила, что правительство ФРГ опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания «Северного потока» может полностью прекратить поставки газа. Представитель министерства экономики ФРГ заявила журналистам, что Берлин поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами», которые готовятся к 11 июля — дате начала работ на газопроводе.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих «Северный поток». Такое решение было принято из-за того, что немецкая компания Siemens из-за антироссийских санкций не может вернуть турбины, которые находятся в Канаде на техобслуживании.

20 июня Песков заявил, что кризис с поставками газа в Европе носит рукотворный характер, поскольку европейцы не возвращают России ремонтируемые турбины, необходимые для поставок топлива.

22 июня стало известно, что Канада и Германия обсуждают пути преодоления последствий ситуации с задержкой оборудования для «Северного потока». Как заявил министр природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон, для Оттавы важно, чтобы последствием введенных против России санкций не стал значительный ущерб Германии.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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