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Российский посол в Таджикистане рассказал о террористической угрозе

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Ситуация вблизи южных рубежей Таджикистана действительно остается довольно непростой, поскольку в северных районах Афганистана орудуют около 6 тыс. боевиков. Речь идет о членах таких террористических организаций, как «Джамоат-е Ансаруллах», «Исламское государство» или Исламское движение Узбекистана (запрещенные в РФ организации. — «Известия»). Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов.

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«Как мне представляется, наибольшая же опасность для Таджикистана исходит от тех террористических группировок, в рядах которых, помимо прочих, воюют выходцы из стран Центральной Азии. Они не скрывают своих планов по распространению радикальных идеологий по всему региону», — подчеркнул дипломат.

Впрочем, власти Таджикистана, по его словам, весьма эффективно борются с пропагандой различных деструктивных идеологий среди жителей страны, не позволяя экстремистам поднять голову. То же самое можно сказать и про борьбу с наркотрафиком из соседнего Афганистана, заметил он. Важную роль в обеспечении не только республики, но и всего региона играет Россия.

Между тем Москву и Душанбе объединяет кооперация и в других сферах. Это касается в том числе сотрудничества в гуманитарной и экономической областях.

РФ за несколько лет вложила свыше $82 млн, чтобы обеспечить более полумиллиона учащихся первых–четвертых классов сельских школ республики здоровым питанием, а также отремонтировать школьные столовые и построить теплицы.

В 2021 году товарооборот между нашими странами достиг рекордных показателей — более $1,3 млрд. Объем прямых инвестиций составил $1,7 млрд.

Подробности читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Ситуация в Афганистане не дает оснований для самоуспокоения»

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