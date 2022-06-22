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Reuters указал на угрозу рецессии в Германии из-за кризиса газоснабжения

Reuters: Германия и другие страны Европы могут столкнуться с рецессией из-за кризиса газоснабжения
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Германия и другие европейские страны могут столкнуться с экономическим упадком — рецессией — в случае полного прекращения импорта российского газа. Об этом 22 июня сообщает агентство Reuters.

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Так, в Германии открыто заявили, что ощутили последствия антироссийских санкций. Глава немецкого Федерального сетевого агентства (BNA) Клаус Мюллер призвал, что в стране «на сегодняшний день есть проблемы».

Как отмечается в статье, Европа, оказавшись в кризисной ситуации, стремится увеличить поставки по трубопроводам от третьих стран, однако большинство альтернативных производителей уже достигли предела в добыче. Также не получается и увеличить объем импорта сжиженного природного газа, так как Европе не хватает инфраструктуры, чтобы удовлетворить весь спрос.

Ранее во вторник стало известно о планах властей Германии объявить 8 июля второй из трех уровней чрезвычайного плана по газовой безопасности — так называемый режим аварийной ситуации.

21 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что возместить упущенные поставки газа можно снижением температуры отопления на два градуса. Ее слова вызвали критику в Германии.

19 июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России. Он тогда отметил, что газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%. На следующий день он призвал жителей страны экономить топливо и допустил возвращение к использованию угольных электростанций.

16 июня стало известно, что объем поставок российского газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 40% от мощности газопровода. Снижение подачи связано с тем, что 14 и 15 июня «Газпром» остановил сначала два, а затем еще один газоперекачивающие агрегаты, обслуживающие «Северный поток». В компании отметили, что это, в частности, связано с отказом Siemens возвращать из ремонта турбины. В результате плановые поставки газа снизились.

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