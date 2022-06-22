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Германия объявит режим аварийной ситуации из-за поставок газа

СМИ: ФРГ объявит 8 июля о введении режима аварийной ситуации из-за поставок газа
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Фото: REUTERS/Andreas Gebert
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Власти ФРГ 8 июля намерены объявить второй из трех уровней чрезвычайного плана по газовой безопасности — так называемый режим аварийной ситуации. Об этом сообщило издание Frankfurter Allgemeine Zeitung 22 июля.

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Газовые хранилища страны на сегодняшний день заполнены только на 29%

План предполагает три этапа. Первый — стадия раннего предупреждения, когда создается координационный штаб, разрабатываются меры на случай ухудшения ситуации.

Сейчас в ФРГ как раз объявлена первая степень готовности.

Вторая стадия повышенной готовности означает, что компании должны самостоятельно предпринимать меры по снижению потребления или закупке дополнительных объемов газа, возможно также изъятие газа из газохранилищ.

К ней, как пишет газета, власти планируют перейти в течение недели. Подготовка к данному шагу является реакцией на ситуацию с поставками газа по «Северному потоку», которые сократились до 40%.

Последний этап является чрезвычайной ситуацией. Его активирование позволяет государству активно вмешиваться в деятельности рыночных агентов для обеспечения энергобезопасности.

Ранее, 20 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кризис с поставками газа в Европе носит рукотворный характер, поскольку европейцы не возвращают России ремонтируемые турбины, необходимые для поставок голубого топлива по «Северному потоку». В это же время, добавил представитель Кремля, Россия остается надежным поставщиком.

Как заявил 19 июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России. В настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%, уточнил он.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод «Северный поток».

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