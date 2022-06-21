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В ФРГ раскритиковали предложение главы ЕК снизить температуру отопления в ЕС

В Германии назвали абсурдным предложение главы ЕК снизить температуру отопления в Европе
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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
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Депутат ландтага федеральной земли Гамбург Ольга Петерзен во вторник, 21 июня, в беседе с «Известиями» назвала абсурдным предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен снизить температуру отопления, чтобы заменить поставки газа по «Северному потоку».

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«Предложение фон дер Лайен абсурдно, как и заявление [экс-канцлера Германии Ангелы] Меркель во время пандемии коронавируса, когда в школе принудили открывать каждый час все окна на 15–20 минут для проветривания. Дети начали болеть простудой и жаловаться на лютый холод в классах, она порекомендовала всем детям хлопать в ладоши и приседать. В Гамбургском ландтаге депутаты партии «Зеленых» также рьяно выдвигали предложение «мерзнуть против [президента РФ Владимира] Путина», — подчеркнула она.

Ранее в этот день глава ЕК в интервью испанской газете El Diario заявила, что Европа способна заменить поставки российского газа по «Северному потоку», если жители снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционера на два градуса.

Накануне первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Известиями» отметил, что возможное эмбарго на российский газ в рамках седьмого пакета санкций подведет несколько стран ЕС к серьезнейшему кризису.

В мае глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в настоящий момент Евросоюз не планирует отказываться от поставок российского газа.

Несмотря на то, что шестой пакет антироссийских санкций включает в себя запрет на поставки российской нефти, Боррель уточнил, что рынок нефти глобален и существуют иные поставщики, а газ невозможно заместить каким-либо другим продуктом нефтехимии.

23 марта Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, из-за отказа Болгарии и Польши перейти на эту схему 27 апреля «Газпром» остановил поставки в эти страны. При этом 1 мая глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Венгрия наряду с еще девятью странами уже открыла счета в российском банке для оплаты газа по предложенным правилам.

Запад начал отказываться от энергоресурсов из РФ на фоне проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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