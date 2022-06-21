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Фон дер Ляйен предложила европейцам снизить температуру отопления

Глава ЕК: ЕС может заместить поставки по «Северному потоку» экономией на отоплении жилья
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Фото: Global Look Press/Svancara Petr
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Европа способна заменить поставки газа по «Северному потоку», если ее жители снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционера на два градуса. Об этом 21 июня заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Важную роль играют энергоэффективность и энергоснабжение. Если мы снизим температуру отопления на два градуса в среднем по Европе или [изменим температуру] кондиционера, Европа заменит все поставки по «Северному потоку», — сказала она в интервью испанской газете elDiario.es.

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