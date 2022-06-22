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В Госдуме заявили об отсутствии вины России в проблемах Европы с газом

Депутат Ананских указал на отсутствие вины России в проблемах Европы с газом
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Фото: Global Look Press/dpa/Julian Stratenschulte
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Россия всегда выполняла свои контрактные обязательства перед Европой, это не ее вина, что в европейских странах сейчас сложности в газовой сфере, заявил в среду, 22 июня, первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

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«Российская Федерация как правопреемница СССР никогда не нарушала контрактные обязательства. И то, что сейчас ограничен газ в Европе, — не вина Москвы. Украина сама перекрыла одну из веток СПГ», — заметил депутат в беседе с «Известиями».

По словам Ананских, европейской стороне «достаточно просто открыть вентиль, и газ потечет рекой».

«Если европейские и украинские политики договорятся с головой, газа в Европе будет более чем достаточно», — заключил депутат.

Ранее в этот день Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль призвал власти Евросоюза готовиться к полному отключению от российского газа и прекращению поставок ближайшей зимой.

«Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен», — сказал Бироль в интервью Financial Times.

Ранее, 20 июня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что кризис с поставками газа в Европе носит рукотворный характер, поскольку европейцы не возвращают России ремонтируемые турбины, необходимые для поставок голубого топлива по «Северному потоку». В это же время, добавил представитель Кремля, Россия остается надежным поставщиком.

Как заявил 19 июня вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек, ситуация с энергоснабжением Германии остается серьезной и напряженной на фоне снижения поставок газа из России. В настоящее время газовые хранилища Германии заполнены на 57% при требуемых 90%, уточнил он.

14 и 15 июня «Газпром» заявил об остановке сначала двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод «Северный поток».

В то же время член комитета бундестага ФРГ по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что стабилизировать ситуацию с нехваткой газа помогла бы отмена экономических санкций против России.

Шестой пакет антироссийских санкций Евросоюз утвердил 3 июня. Ограничительные меры включают в себя в том числе частичный отказ стран — участников союза от импорта нефти из России.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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