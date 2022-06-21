Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия передала Норвегии ноту с просьбой пустить грузы на Шпицберген
Мир
Глава МВД Латвии заявил об усталости страны от украинских беженцев
Общество
Пассажирские поезда из Мелитополя в Крым начнут курсировать с 1 июля
Мир
Небензя рассказал о роли Запада в прекращении переговоров между РФ и Украиной
Мир
Ограничения на транзит через Литву в Калининград распространяются на грузовики
Экономика
Курс доллара опустился ниже 54 рублей впервые с июня 2015 года
Мир
Госдеп подтвердил гибель американца на Украине
Мир
Лондон обратился к РФ из-за приговоренных к смертной казни в ДНР наемников
Мир
Коронавирус впервые обнаружен в Республике Науру в Тихом океане
Мир
Сдавшиеся в Херсоне срочники ВСУ попросили российское гражданство
Мир
В Airbus призвали не вводить санкции на российский титан
Сюжет:

Слова Пескова об американских наемниках шокировали Белый дом

Слова Пескова о возможной казни американских наемников потрясли власти США
0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Geovien So
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США потрясены тем, что должностное лицо России может говорить о возможной смертной казни американских наемников. Об этом 21 июня заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Время возмездия: иностранных наемников в ДНР приговорили к смерти
Два британца и марокканец признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти

Ранее во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что попавшие в плен американские наемники посягали на жизнь военнослужащих сил РФ и ЛДНР. Он обратил внимание на то, что «на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции» и не исключил возможность применения по отношению к ним высшей меры наказания — смертной казни.

«Мы видели комментарии Пескова по этому поводу. Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине», — заявил Кирби.

Кроме того, во вторник в американском Госдепартаменте сообщили, что на Украине погиб наемник — гражданин США Стивен Забельски. 52-летний американец погиб еще 15 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

«Думаю, вы видели, что Госдепартамент подтвердил факт гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий на Украине. <...> Мы хотим подчеркнуть, что американцам сейчас не время ехать на Украину. Если вы хотите помочь украинцам, есть много других вариантов, которые лучше, чем ехать туда и подвергать себя опасности», — добавил Кирби.

20 июня Песков в интервью телеканалу NBC также отметил, что Россия не может выступать гарантом того, что пленные американские наемники не будут приговорены к смертной казни. Он указал, что решение будет принято после расследования в отношении иностранцев и суда.

15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации по защите Донбасса. По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. Она добровольно отправились на Украину в ряды ВСУ. В тот же день представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США следят за ситуацией.

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они не имеют права на статус военнопленного.

До этого, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. В течение месяца с вынесения приговора иностранцы могут подать апелляцию на решение суда.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022