Слова Пескова об американских наемниках шокировали Белый дом

США потрясены тем, что должностное лицо России может говорить о возможной смертной казни американских наемников. Об этом 21 июня заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Ранее во вторник представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что попавшие в плен американские наемники посягали на жизнь военнослужащих сил РФ и ЛДНР. Он обратил внимание на то, что «на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции» и не исключил возможность применения по отношению к ним высшей меры наказания — смертной казни.

«Мы видели комментарии Пескова по этому поводу. Потрясает то, что должностное лицо в России даже предполагает возможность смертной казни для двух американских граждан, которые находились на Украине», — заявил Кирби.

Кроме того, во вторник в американском Госдепартаменте сообщили, что на Украине погиб наемник — гражданин США Стивен Забельски. 52-летний американец погиб еще 15 мая, однако известно об этом стало только сейчас.

«Думаю, вы видели, что Госдепартамент подтвердил факт гибели еще одного гражданина США в ходе боевых действий на Украине. <...> Мы хотим подчеркнуть, что американцам сейчас не время ехать на Украину. Если вы хотите помочь украинцам, есть много других вариантов, которые лучше, чем ехать туда и подвергать себя опасности», — добавил Кирби.

20 июня Песков в интервью телеканалу NBC также отметил, что Россия не может выступать гарантом того, что пленные американские наемники не будут приговорены к смертной казни. Он указал, что решение будет принято после расследования в отношении иностранцев и суда.

15 июня газета The Telegraph сообщила, что двое бывших военнослужащих США попали в плен под Харьковом во время проведения спецоперации по защите Донбасса. По информации издания, пленными оказались 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. Она добровольно отправились на Украину в ряды ВСУ. В тот же день представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США следят за ситуацией.

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, приезжающие добровольно воевать в Донбасс боевики не считаются комбатантами. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также подчеркнула, что осужденные являются не военнопленными, а наемниками, по международному гуманитарному праву они не имеют права на статус военнопленного.

До этого, 9 июня, Верховный суд ДНР приговорил британских наемников Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также гражданина Марокко Саадуна Брагима к высшей мере наказания — смертной казни. В течение месяца с вынесения приговора иностранцы могут подать апелляцию на решение суда.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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