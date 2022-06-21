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WP сообщила о гибели второго американского наемника на Украине

Washington Post: американец Забельски погиб при участии в боевых действиях на Украине
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Фото: depositphotos.com
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Гражданин США Стивен Забельски погиб в боевых действиях на Украине. Об этом сообщила 20 июня газета Washington Post.

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Отмечается, что 52-летний американец погиб еще 15 мая, однако Госдеп подтвердил информацию только сейчас. Официальный представитель США сообщил изданию, что американское внешнеполитическое ведомство находится на связи с семьей и предоставило им «всю возможную консульскую помощь».

Забельски, пишет газета, был выходцем из штата Нью-Йорк, у него остались жена, а также пятеро приемных сыновей. Как уточняется, американец подорвался на мине.

По данным издания, он стал вторым погибшим на Украине американским гражданином.

Ранее, 20 июня, в эфир телеканала NBC вышло интервью американского журналиста с представителем Кремля Дмитрием Песковым, в котором российский чиновник не взялся однозначно ответить на вопрос, ждет ли плененных на Украине наемников из США смертный приговор.

17 июня, сообщалось, что Госдепартамент начал проверку подлинности фотографии, на которой запечатлены два американца, предположительно, попавшие в плен на Украине. Предположительно, на фото — 39-летний Александр Джон-Роберт Дрюке и 27-летний Энди Тай Нгок Хюйн из штата Алабама, они находились с украинскими войсками к северу от Харькова, но около недели пропали без вести.

Как рассказал сам американский наемник Энди Тай Нгок Хьюном корреспонденту телеканала «Известия» Александру Сафиулину, на Украину его привела западная пропаганда, говорившая о том, какие «русские плохие». При этом, добавил он, оказавшись на поле боевых действий, мужчина убедился, что это не так.

Как отмечал в начале июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, количество иностранных наемников на Украине сократилось с 6,6 тыс. до 3,5 тыс. человек, большая их часть была ликвидирована в боях.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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