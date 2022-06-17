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Госдеп начал проверку фото с попавшими в плен на Украине американцами

CNN: Госдеп США проверит подлинность фото плененных на Украине американцев Дрюке и Хюйна
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Фото: CNN
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Госдепартамент начал проверку подлинности фотографии, на которой запечатлены два американца, предположительно, попавших в плен на Украине. Об этом телеканалу CNN заявила мать одного из них Банни Дрюке.

«Они тщательно работают над верификацией. Мы очень надеемся», — призналась женщина.

По ее словам, она видела фото, на котором двух американцев везут в кузове грузового автомобиля со связанными за спиной руками.

Двое американцев — 39-летний Александр Джон-Роберт Друке и 27-летний Энди Тай Нгок Хюйнь из штата Алабама находились с украинскими войсками к северу от Харькова, но около недели пропали без вести. Предположительно, они могли попасть в плен к российским военным. О третьем пропавшем американце 16 июня сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Есть сообщения еще об одном американце, местонахождение которого неизвестно. Я не могу говорить о деталях этого дела. К сожалению, мы не знаем всех подробностей», — сказал он на брифинге.

Друке и Хуйн пропали без вести 9 июня во время боя близ города Избицкое, сообщил человек, исполняющий обязанности сержанта команды и который предоставил CNN фотографии паспортов обоих мужчин.

«Это был абсолютный хаос. На наши позиции наступало около сотни с лишним пехотинцев. У нас был Т72, стрелявший с расстояния 30-40 метров», — рассказал он.

Последний раз двое американцев связывались с родственниками 8 июня, накануне сражения, и сообщали, что несколько дней не будут выходить на связь.

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