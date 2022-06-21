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Кремль не располагает информацией о местонахождении захваченных наемников США

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Fabian Berg
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге во вторник, 21 июня, сообщил, что не располагает информацией о местоположении захваченных американских наемников.

Суд пришел: смогут ли осужденные в ДНР наемники обжаловать приговор
Двое британцев и марокканец были взяты в плен в Мариуполе в середине апреля

Он подчеркнул, что они посягали на жизнь военнослужащих России и Донбасса.

«Речь идет о наемниках, которые угрожали жизни и посягали на жизнь наших военнослужащих. И не только наших, но и военнослужащих Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В этом они и обвиняются — в наемничестве», — высказался Песков.

Также он обратил внимание на то, что «на них не может и не распространяется действие Женевской конвенции».

Помимо этого, официальный представитель Кремля заявил, что такое наказание, как смертная казнь, исключать не стоит, но решение остается за судом.

С момента начала Россией спецоперации по защите Донбасса были установлены факты участия иностранных наемников в конфликте на стороне украинских неонацистов. Сообщение о взятии в плен двух бывших военнослужащих США появилось 15 июня от газеты The Telegraph. Как отметило издание, их взяли в плен под Харьковом. Кроме того, 16 июня помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев сообщил о том, что в Северодонецке находятся наемники из Великобритании, Польши и Америки.

Наемников, помогающих боевикам, привлекают к уголовной ответственности власти ДЛНР. 9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил двоих британских и одного марокканского иностранных наемников к смертной казни. Отмечалось, что у иностранцев есть возможность в течение месяца подать апелляцию на решение суда, однако власти ДНР смотрят на это скептически.

Продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти республик Донбасса объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к России. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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