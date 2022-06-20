Мосгорсуд признал законным запрет в России Facebook и Instagram

Мосгорсуд признал в понедельник, 20 июня, законным запрет в России Facebook и Instagram (соцсети принадлежат организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Постановление суда первой инстанции признать законным и обоснованным, жалобу представителей компании Meta оставить без удовлетворения», — огласил постановление судья, после чего решение вступило в законную силу.

Ранее в этот день стало известно, что два пользователя подали апелляционные жалобы на запрет деятельности признанной в РФ экстремистской компании Meta. Они указали, что этим их права как пользователей социальных сетей были нарушены. На заседании суд оставил без рассмотрения эти жалобы.

21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете деятельности Meta на территории России. Тогда представитель ФСБ России попросил суд исполнить решение немедленно, не дожидаясь вступления в законную силу. При этом отмечалось, что пользователи не будут привлекаться к ответственности за размещение контента Facebook и Instagram, если он не относится к разряду запрещенных.

Instagram был заблокирован на территории России 14 марта. Решения о блокировке были приняты после того, как стало известно о том, что компания Meta разрешила в некоторых странах не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении российских граждан и военных.

4 марта Роскомнадзор заблокировал социальную сеть Facebook. В ведомстве отмечали, что с момента начала спецоперации России по защите мирных жителей Донбасса Роскомнадзор неоднократно направлял Facebook требования о необходимости удалить в общем счете 1055 материалов с призывами к участию в несанкционированных массовых мероприятиях против действий РФ. Также в соцсети неоднократно публиковались материалы с недостоверной информацией о ходе спецоперации и Вооруженных силах РФ.