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Украинские боевики сорвались с подорванного ими же моста

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Фото: telegram/groupzarya
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Украинские боевики сняли на видео собственный конфуз во время движения по трассе с выездом на мост. Переправу через реку радикалы взорвали ранее, но забыли об этом и на высокой скорости влетели в водоем. Кадры поездки появились в Сети.

На видео украинские националисты с оружием едут на высокой скорости по трассе, переговариваются и смеются. В какой-то момент они проезжают мимо шлагбаумов и ежей, после чего слышится брань, крики, картинка скачет и видео прерывается. На последних кадрах — водоем и опоры моста на горизонте.

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«ВСУшники решили прокатиться с ветерком, но забыли, что уже взорвали мост, чтобы замедлить продвижение русских войск», — говорится в комментарии к видео, опубликованном в Telegram-канале «Заря».

13 июня сдавшийся в плен боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук рассказал, что в боевики, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества и даже меняют их на боевые припасы. По словам пленного, он не раз снабжал действующих военных наркотиками, покупая вещества через местных таксистов.

22 мая экс-военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Белоусов рассказал об употреблении наркотических веществ среди своих товарищей. По его словам, в какой-то момент бойцы его батареи употребляли настолько много, что стали неуправляемыми.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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