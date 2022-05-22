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Экс-военнослужащий рассказал о наркоманах в украинской армии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экс-военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Белоусов 22 мая рассказал, как участие в боевых действиях на стороне киевского режима сделало из него наркомана. С участником так называемой антитеррористической операции (АТО) пообщался корреспондент телеканала «Известия» Леонид Китрарь.

Белоусова задержали на территории Херсонской области. В его доме нашли большое количество наркотиков, закатанных в трехлитровые банки, словно соленья. Однако такого количества веществ, признался мужчина, ему не хватит даже на год, и всему виной — служба в ВСУ, где наркотики были в свободном доступе.

«Алкоголь — свободно, потому что у нас была батарея 80 человек, из них 60 — наркоманы. Наркотики — любые, героин даже был. Конопля вообще у каждого была», — вспоминает боец.

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По его словам, в какой-то момент бойцы его батареи употребляли настолько много, что стали неуправляемыми. Киевское командование даже попыталось их перераспределить, но ситуация не поменялась, поскольку наркотики из ВСУ не исчезли.

Ко всему прочему у Белоусова за плечами два тюремных срока, однако это не смутило украинское командование, когда тот вступал в ряды ВСУ. Более того, он дважды был официально награжден.

Мужчина рассказал, что после возвращения из Донбасса его отправили с лекциями по школам и детским садам, где он рассказывал о том, как ВСУ сражаются в ДНР и ЛНР.

«Дело в том, что у меня супруга в детском садике работала. Попросили выступать перед детьми: расскажи, как ЗСУ (ВСУ. — Ред.) воюет против ДНР и ЛНР. В школу пригласили, я не хотел идти. Директор приходила, упрашивала», — сказал Белоусов.

9 мая задержанные в Харьковской области бывшие участники карательных операций Украины против Донбасса рассказали, что в украинских военкоматах брали на службу людей с судимостями, а также алкоголиков, наркоманов и лиц, имеющих проблемы с психикой.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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