Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава МИД Чехии раскритиковал подход Макрона в отношении России
Мир
В Пекине обнаружили новый очаг COVID-19
Мир
В ДНР сообщили о новом обстреле «Градами» со стороны ВСУ
Мир
Коалиция Макрона и левые из Nupes набрали в первом туре выборов по 25%
Мир
Ракета Astra не смогла вывести на орбиту спутники NASA
Мир
Генсек НАТО допустил возможность территориальных уступок Украины ради мира
Мир
Эрдоган намерен поговорить с Путиным и Зеленским по украинскому зерну
Мир
Глава минобороны Украины признал отправку на фронт необученных солдат
Мир
ВМС США прекратят полеты для расследования недавних крушений
Мир
МВД Запорожской области назвало взрыв в Бердянске терактом
Мир
Финляндия отказалась присоединяться к НАТО без Швеции

Пленный рассказал об обмене украинскими бойцами гранат на наркотики

Пленный боец ВСУ рассказал, как украинские военные меняли гранаты на наркотики
0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества и к тому же меняют их на боевые припасы. Об этом рассказал сдавшийся в плен боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук.

Работают по трафику: боевые действия на Украине перекрыли наркоканал
Что стоит за подорожанием «синтетики» на черном рынке в России

Пленный поделился, что сам употреблял наркотические вещества даже при выполнении своих повседневных обязанностей. При этом старшие по званию, узнавая о его пристрастиях, просили, чтоб тот привозил и им.

«Военные, которые стояли у нас в Счастье, в Старом Айдаре (города в Луганской области. — Ред.), тоже мне давали деньги, я покупал и привозил им», — рассказал украинский военный.

По словам пленного, он не раз снабжал действующих военных наркотиками, покупая вещества через местных таксистов.

При этом он был свидетелем обмена боеприпасов на наркотики.

«Был случай, когда я узнал, что некоторые военнослужащие, товарищи начали менять гранаты у гражданского человека на марихуану… Стакан травы и 15–20 г амфетамина за гранату…» — рассказал бывший боец ВСУ.

Ранее, 26 мая, Министерство обороны РФ опубликовало кадры захваченных подразделениями Воздушно-десантных войск укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди прочего российские войска обнаружили там наркотики.

22 мая экс-военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Белоусов рассказал об употреблении наркотических веществ среди своих товарищей. По его словам, в какой-то момент бойцы его батареи употребляли настолько много, что стали неуправляемыми.

9 мая задержанные в Харьковской области бывшие участники карательных операций Украины против Донбасса рассказали, что в украинских военкоматах брали на службу людей с судимостями, а также алкоголиков, наркоманов и лиц, имеющих проблемы с психикой.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022