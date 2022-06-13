Пленный рассказал об обмене украинскими бойцами гранат на наркотики

Украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества и к тому же меняют их на боевые припасы. Об этом рассказал сдавшийся в плен боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук.

Пленный поделился, что сам употреблял наркотические вещества даже при выполнении своих повседневных обязанностей. При этом старшие по званию, узнавая о его пристрастиях, просили, чтоб тот привозил и им.

«Военные, которые стояли у нас в Счастье, в Старом Айдаре (города в Луганской области. — Ред.), тоже мне давали деньги, я покупал и привозил им», — рассказал украинский военный.

По словам пленного, он не раз снабжал действующих военных наркотиками, покупая вещества через местных таксистов.

При этом он был свидетелем обмена боеприпасов на наркотики.

«Был случай, когда я узнал, что некоторые военнослужащие, товарищи начали менять гранаты у гражданского человека на марихуану… Стакан травы и 15–20 г амфетамина за гранату…» — рассказал бывший боец ВСУ.

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