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Минобороны России показало кадры захваченных десантниками позиций ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Министерство обороны РФ опубликовало 26 мая кадры захваченных подразделениями Воздушно-десантных войск укрепленных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видны окопы, вырытые в холмах долговременные огневые точки и брошенное обмундирование. Также российские войска обнаружили там наркотики.

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«Действовали мы двумя штурмовыми группами. Националисты оказывали плотное сопротивление, но благодаря слаженным и уверенным действиям рота полностью выполнила свою задачу и в указанное время овладела выгодным рубежом», — рассказал заместитель командира парашютно-десантной роты.

В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате артиллерийского удара противник понес потери и при последующем соприкосновении с подразделениями ВДВ бросил свои позиции и отступил.

25 мая в Минобороны РФ сообщили, что российские войска нанесли удар тремя ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре Украины фрегатом из Черного моря.

В тот же день сообщалось, что ВС РФ уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации воздушных сил Украины, в том числе и беспилотников.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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