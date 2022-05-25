ВС России уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич»

Вооруженные силы России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины, в том числе и беспилотников. Об этом в среду, 25 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Удары велись высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.

«Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасываемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе», — отметил он.

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Генерал-майор также рассказал, что за последние сутки российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области.

Также были поражены две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожено 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днем ранее стало известно, что российская авиация уничтожила крупный склад ВСУ в Раздоловке, где хранились снаряды к американским гаубицам М-777.

21 мая в Минобороны РФ рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск. Объект был ликвидирован ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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