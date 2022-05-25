Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

ВС России уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич»

0
Фото: РИА Новости/Марина Лысцева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России в ходе спецоперации по защите Донбасса уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины, в том числе и беспилотников. Об этом в среду, 25 мая, сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков.

Удары велись высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
Что происходит в ДНР и ЛНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Кроме того, в районе железнодорожной станции Покровское Днепропетровской области уничтожены подразделения резерва ВСУ, перебрасываемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе», — отметил он.

Реклама

Генерал-майор также рассказал, что за последние сутки российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области.

Также были поражены две базы горючего в районах Ковягина и Безлюдовки Харьковской области; два радиолокационных поста ПВО и военная техника на базе хранения в районе населенного пункта Бахмут; логистический центр 72-й мотопехотной бригады в районе Соледара и 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Долина Харьковской области и Посад-Покровское Николаевской области, штаб территориальной обороны в населенном пункте Соледар, а также 46 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожены более 300 националистов, выведены из строя 46 единиц военной техники», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у ВСУ уничтожено 178 самолетов, 126 вертолетов, 1006 беспилотных летательных аппаратов, 322 зенитных ракетных комплекса, 3258 танков и других боевых бронированных машин, 430 установок реактивных систем залпового огня, 1671 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3155 единиц специальной военной автомобильной техники.

Днем ранее стало известно, что российская авиация уничтожила крупный склад ВСУ в Раздоловке, где хранились снаряды к американским гаубицам М-777.

21 мая в Минобороны РФ рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск. Объект был ликвидирован ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022