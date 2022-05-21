Минобороны РФ показало кадры пуска «Калибра» по объектам ВСУ

Минобороны РФ 21 мая показало кадры нанесения удара крылатой ракетой «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках спецоперации по защите Донбасса.

Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил пуск крылатой ракеты «Калибр» по назначенной наземной цели, пояснили в ведомстве.

Ранее, в субботу, 21 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожена крупная партия вооружения и военной техники, доставленная из США и стран Европы для группировки украинских войск в Донбассе.

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Также Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» при выполнении огневых задач по уничтожению позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Разведка позиций противника и координат целей для стрельбы осуществляется с помощью беспилотных летательных аппаратов, добавили в ведомстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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