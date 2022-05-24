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Авиация РФ уничтожила склад ВСУ со снарядами к американским гаубицам

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Фото: REUTERS/U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley
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Российская авиация уничтожила крупный склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Раздоловке, где хранились снаряды к американским гаубицам М-777. Об этом 24 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков.

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«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов в районах Миньковка, Бахмут, Николаевка, Спорное и Красный Лиман Донецкой Народной Республики, в том числе один крупный склад 155-миллиметровых снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке», — рассказал Конашенков.

Генерал-майор рассказал, что российской оперативно-тактической и армейской авиацией поражены два пункта управления ВСУ, три склада боеприпасов, 80 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, а также зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе Пилипчатино ДНР.

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«Всего в результате ударов авиации уничтожено более 210 националистов, выведена из строя 31 единица военной техники», — отметил Конашенков.

Кроме того, в районе Краматорска (ДНР) российской истребительной авиацией был сбит самолет украинских войск МиГ-29. Также российскими средствами противовоздушной обороны было сбито пять украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях.

По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации у Вооруженных сил Украины уничтожены 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы специальной военной автомобильной техники.

23 мая в Минобороны РФ сообщили, что российская подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины.

21 мая в российском оборонном ведомстве рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск. Объект был ликвидирован ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса 24 февраля. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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