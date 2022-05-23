ВС России нанесли удары «Калибрами» по объектам военной инфраструктуры Украины

Подлодка Черноморского флота нанесла удар четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в понедельник, 23 мая, в Минобороны России.

«Экипаж подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям», — сказано в сообщении Минобороны.

Ранее в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за последние сутки были сбиты три самолета Су-25 ВС Украины в районе населенного пункта Киселевка Херсонской области и над Павлоградом Харьковской области. Также были сбиты 13 украинских беспилотников.

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21 мая в российском оборонном ведомстве рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск. Объект был ликвидирован ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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