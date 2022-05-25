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ВС России нанесли удары «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар тремя ракетами «Калибр» по военной инфраструктуре Украины фрегатом из Черного моря. Об этом 25 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск трех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям», — сказано в сообщении.

ВС РФ уничтожили цеха завода «Мотор сич». Спецоперация в Донбассе 25 мая
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Ранее в этот день стало известно, что ВС РФ уничтожили в Запорожье производственные цеха завода «Мотор Сич», выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины, в том числе и беспилотников.

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Также за последние сутки российские войска поразили высокоточными ракетами воздушного базирования три пункта управления, в том числе командный пункт 14-й механизированной бригады и узел связи в районах Врубовки и Бахмута; радиотехнический центр ВСУ в районе населенного пункта Днепровское Николаевской области.

21 мая в Минобороны РФ рассказали об уничтожении крупной партии вооружения и военной техники, доставленной из США и стран Европы для украинских войск. Объект был ликвидирован ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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