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Стало известно о завершении расследования дела обвиняемого в убийстве морпеха Украины

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Фото: СК РФ
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Расследование дела морского пехотинца Украины, обвиняемого в убийстве жителя Мариуполя, изнасиловании его жены, а также пытках двух пленных, завершено, оно в ближайшее время будет направлено в прокуратуру. Об этом 18 июня сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Уголовное дело в отношении замполита украинской армии Сергея Батынского завершено, ему предъявлено обвинение в новой редакции с уточнением содеянного и с уточнением новых обстоятельств совершенного преступления после проведения в том числе очной ставки с потерпевшей. В ближайшее время дело будет передано в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения», — рассказал собеседник агентства.

Замполиту инкриминируются обстрел мирных жителей, насильственные действия сексуального характера, изнасилования, ограничения свободы, издевательства над мирными жителями, угрозы убийством и убийства, уточнил собеседник. Он также добавил, что потерпевшая по делу жительница Мариуполя опознала Батынского на очной ставке и детально рассказала о преступлениях боевика, притом замполит подтвердил подлинность изложенных женщиной фактов.

Адвокат обвиняемого Игорь Вагин заявил, что Батынский признал свою вину в полном объеме и раскаивается в содеянном.

30 апреля заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшему лейтенанту Сергею Батынскому было предъявлено обвинение в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан.

В начале апреля 2022 года в Мариуполе военные ВСУ из войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты остановили супругов из мирного населения, которые передвигались на велосипеде мимо блокпоста.

Несмотря на мариупольскую прописку в их паспортах, военнослужащие Украины поместили пару в подвал, сообщает СКР. После этого выпивший Батынский вывел задержанную и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При попытке мужчины заступиться за свою жену, Батынский застрелил его.

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