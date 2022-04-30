Офицеру ВСУ предъявлено обвинение в убийстве и изнасиловании

Заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777 в составе 36-й бригады морской пехоты ВСУ старшему лейтенанту Сергею Батынскому предъявлено обвинение в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан, сообщается в субботу, 30 апреля, в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

Украинский офицер обвиняется по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

В присутствии адвоката украинский военный показал, каким образом было совершено преступление. Негатив в отношении пары он объяснил тем, что указанные лица, со слов сослуживцев, подозревались в сепаратизме.

Батынский признал свою вину и раскаивается в содеянном.

25 апреля СКР сообщил о задержании Батынского и возбуждении в отношении него уголовного дела.

В начале апреля 2022 года в Мариуполе военные ВСУ из войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты остановили супругов из мирного населения, которые передвигались на велосипеде мимо блокпоста.

Несмотря на мариупольскую прописку в их паспортах, военнослужащие Украины поместили пару в подвал, сообщает СКР. После этого выпивший Батынский вывел задержанную и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При попытке мужчины заступиться за свою жену, Батынский застрелил его.