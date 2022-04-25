Задержан совершивший преступления против мирных граждан военный Украины

Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира роты огневой поддержки Вооруженных сил Украины старшего лейтенанта Сергея Батынского, который подозревается в жестоком обращении с гражданским населением. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации в понедельник, 25 апреля.

По версии следователей, в начале апреля 2022 года в Мариуполе военные ВСУ из войсковой части А-2777 36-й бригады морской пехоты остановили супругов из мирного населения, ехавших на велосипеде мимо блокпоста.

Несмотря на мариупольскую прописку в их паспортах, военнослужащие Украины поместили пару в подвал, сообщает СКР. После этого выпивший Батынский вывел задержанную и, угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. При попытке мужчины заступиться за свою жену, Батынский застрелил его.

Следователи подчеркивают, что преступник признал свою вину. Помимо этого, установлены и допрошены военнослужащие ВСУ, они подтвердили вышеуказанные факты.

Расследование продолжается.

13 апреля стало известно о возбуждении уголовных дел Следственным комитетом РФ по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине. Были обнаружены тела четырех убитых военных РФ, телесные повреждения были получены ими при жизни.

5 апреля глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. В связи с этим глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками ВСУ.

На следующий день в Минобороны РФ рассказали, что «к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны».

27 марта глава СК Александр Бастрыкин сообщил, что в интернете появились кадры, на которых украинские националисты крайне жестоко обращаются с пленными. Он отметил, что на распространенном в Сети видео запечатлено, как военнослужащим, взятым в плен, прострелили ноги, не оказав медицинской помощи.

В свою очередь, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что кадры пыток российских военнопленных на Украине должны открыть глаза западным странам на то, кого они привели к власти в этой стране. Он подчеркнул, что подобные преступления со стороны ВСУ являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».