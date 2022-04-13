СК РФ возбудил дела по фактам пыток российских военных на Украине

Военными следственными органами Следственного комитета (СК) РФ возбуждены уголовные дела по фактам пыток и истязаний российских военнослужащих на Украине.

«После завершения боевых действий обнаружены тела четырех убитых российских военнослужащих со следами пыток и истязаний. Согласно заключению экспертов, телесные повреждения были получены ими при жизни. Данные факты свидетельствуют о нарушении украинской стороной требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными», — сообщили 13 апреля в ведомстве.

В настоящее время российские правоохранительные органы во взаимодействии с управлениями народной милиции ДНР и ЛНР устанавливают лиц, причастных к совершению этих преступлений.

Отмечается, что уголовные дела возбуждены в отношении пока еще неустановленных лиц на стороне Украины по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «д», «ж», «к», «л» ч. 2 ст. 105 («Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью, а также с целью скрыть другое преступление») и ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

5 апреля глава СК России Александр Бастрыкин рассказал, что в Сети было опубликовано видео убийства украинскими националистами российских пленных военнослужащих. В видеоролике также запечатлен момент расстрела умирающего российского пленного. В связи с этим глава комитета поручил следователям возбудить уголовное дело по факту убийства войсками ВСУ.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что все совершившие в отношении пленных российских солдат военные преступления будут найдены и предстанут перед судом.

В тот же день в Минобороны РФ рассказали, что «к российским военнослужащим применяются пытки, насилие, издевательства, которые своей бесчеловечностью копируют действия карателей в годы Великой Отечественной войны».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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