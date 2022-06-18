Выручка Объединенной судостроительной корпорации достигла 375 млрд рублей

Выручка Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в 2021 году составила 375 млрд рублей. Такое заявление сделал 18 июня генеральный директор ОСК Алексей Рахманов на Петербургском международном экономическом форуме.

«В прошлом году мы смогли получить выручку в 375 млрд рублей, что приблизительно 11% плюсом к результату предыдущего года. И, в принципе, тенденция на 2022 год будет очень похожая», — заявил Рахманов в интервью ТАСС.

Он рассказал, что основную часть выручки (70%) составляет гособоронзаказ, 21% — гражданское судостроение, остальное — военно-техническое сотрудничество.

Часть проектов, добавил Рахманов, по объективным причинам перешла на другой год, в ближайшее время ОСК планирует наверстать неисполнение бизнес-плана.

«Надеемся, что в общем и целом это даст нам положительную динамику в части наших финансовых показателей», — заключил бизнесмен.

7 июня генеральный директор компании FM Logistic Олег Альхамов рассказал о том, что импорт товаров в Россию из Европы упал на 50%. Он объяснил, что падение связано с оттоком «санкционных» товаров из РФ и отметил, что логистические проблемы стали главными на потребительском рынке в I квартале 2022 года. При этом импорт товаров из Китая, наоборот, увеличился на 28%.

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