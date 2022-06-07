Эксперт заявил о падении импорта товаров из Европы на 50%

Импорт товаров из Европы упал на 50%, при этом ввоз продукции из Китая вырос на 28%. Об этом во вторник, 7 июня, заявил «Известиям» генеральный директор компании FM Logistic Олег Альхамов на Неделе российского ритейла.

Он объяснил, что падение связано с оттоком «санкционных» товаров из РФ.

Эксперт отметил, что логистические проблемы стали главными на потребительском рынке в I квартале 2022 года, однако сейчас транспортным компаниям удалось перестроить цепочки поставок. Поэтому пути ввоза из Европы и Китая уже частично восстановлены, добавил Альхамов.

3 июня эксперт Александр Габуев рассказал «Известиям», что Китай оказывает большую поддержку в обеспечении альтернативных рынков для тех товаров, которые не могут поставляться на европейские рынки или вскоре станут жертвами эмбарго в рамках санкций. По его информации, на КНР приходились 10% товарооборота России в 2013 году, в прошлом году — примерно 18%, а сейчас торговля и российский экспорт переориентируется на Азию. Накануне американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада, при этом не нарушая ограничительные меры.

1 июня генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что компании России и Китая приспосабливаются к возникающим из-за антироссийских санкций издержкам. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего в области финансовых расчетов и логистики, с другой — это открыло возможности занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

6 мая Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Параллельный импорт разрешает легально ввозить в страну товары брендов, которые продаются в других государствах, без разрешения правообладателя. Сейчас они либо сами продают продукцию, либо через эксклюзивного поставщика. Параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы. Согласно документу, исключается гражданско-правовая ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции.

В перечне значатся, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты, автомобильные запчасти. Также разрешается ввозить деревья и другие растения, известь и цемент, фармацевтику, пластмассы и изделия из них, каучук и резину, изделия из кожи, бумагу, картон, шелк и текстильные материалы, одежду, обувь, керамику, стекло, черные металлы, оружие и боеприпасы, отопительные котлы и ядерные реакторы, мебель, постельное белье, электронику, игровые приставки, «умные» часы, фотоаппараты и кинокамеры, суда.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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