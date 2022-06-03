Эксперт рассказал о путях экономической поддержки РФ со стороны Китая

Старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Александр Габуев в пятницу, 3 июня, рассказал «Известиям», по каким аспектам Китай может оказать России экономическую поддержку на фоне санкционного давления Запада.

«Для России сейчас важны три вещи. Первое — обеспечение альтернативных рынков для тех товаров, которые не могут поставляться на европейские рынки или вскоре станут жертвами эмбарго в рамках санкций. Тут Китай уже помогает довольно серьезно, на КНР приходились 10% товарооборота России в 2013 году, в прошлом году — примерно 18%, а сейчас мы видим, что торговля и российский экспорт переориентируется на Азию, прежде всего, на Китай», — отметил он.

Как подчеркнул эксперт, невозможно быстро заместить европейский газовый рынок китайским, так как отсутствует трубопроводная инфраструктура. Однако по части нефти КНР уже играет большую роль, поскольку принимает дополнительные объемы этого энергоресурса, указал Габуев, добавив, что в будущем у Китая будет еще большее значение для РФ.

«Вторая вещь — это расчеты и финансы. Это тот всплеск интереса к юаню в 10 раз, который мы видим на Московской бирже, востребованность валютного свопа между центробанками «рубль-юань». Это демонстрирует, что юань станет одной из важнейших внешних платежных единиц в России и будет, по сути, играть ту же роль, которую играли евро и доллары», — рассказал эксперт.

По словам Габуева, третьим и самым проблемным аспектом являются технологии, поскольку очень многие китайские технологии — это решения, произведенные на американском или западном оборудовании с учетом их патентов. В этой связи что-то поставить России, не нарушая санкций, достаточно проблематично, отметил он.

«Скорее всего, по первым двум пунктам Китай сможет оказать России помощь, даже не нарушая санкций. По третьему же пункту будет сложнее всего. Это будет самая непубличная сфера и в то же время та сфера, за которой будут больше всего следить США и пытаться «дать по рукам» Китаю различными вторичными санкциями», — заключил эксперт.

Накануне американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада, при этом не нарушая ограничительные меры.

Как отметил один из собеседников издания в американской администрации, Пекин также стремится найти «благоприятные возможности» для военной и дипломатической поддержки России.

1 июня генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что компании России и Китая приспосабливаются к возникающим из-за антироссийских санкций издержкам. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего в области финансовых расчетов и логистики, с другой — это открыло возможности занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

26 мая агентство Bloomberg рассказало, что объем поставок нефти из России в Азию, в том числе в Китай, впервые превысил объем импорта российских энергоресурсов в Европу. Отмечается, что только за период 19–25 мая танкеры перевезли в этот регион от 74 млн до 79 млн баррелей российской нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».