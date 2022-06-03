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WP рассказала о поручении лидера КНР найти пути финансовой поддержки России

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поручил найти способы финансово поддержать Россию в обход санкций Запада, при этом не нарушая ограничительные меры. Такой информацией 2 июня поделилась газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

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Как отмечает один из собеседников издания в американской администрации, Пекин стремится найти «благоприятные возможности» для военной и дипломатической поддержки России.

«То, что пытается сделать Китай, — это быть с Россией, публично заявлять о своем нейтралитете и не подвергаться финансовой опасности. Многие из этих целей противоречивы. Их трудно выполнять одновременно», — полагает чиновник.

Также собеседники WP сообщили о якобы имевших место консультациях Москвы и Пекина, в ходе которых стороны обсуждали возможные меры поддержки России в условиях наступления западных санкций, в частности, выполнения «торговых обязательств», бывших между странами до начала спецоперации в Донбассе, а также предоставления технологий и товаров, недоступных из-за западных санкций.

1 июня генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков рассказал, что компании России и Китая приспосабливаются к возникающим из-за антироссийских санкций издержкам. С одной стороны, предприниматели в Китае и России вынуждены отказываться от привычных схем работы, прежде всего, в области финансовых расчетов и логистики, с другой — это открыло возможности занять освободившиеся после ухода западных компаний ниши.

26 мая агентство Bloomberg рассказало, что объем поставок нефти из России в Азию, в том числе в Китай, впервые превысил объем импорта российских энергоресурсов в Европу. Отмечается, что только за период 19–25 мая танкеры перевезли в этот регион от 74 млн до 79 млн баррелей российской нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля.

31 мая институт Бориса Титова сообщил о том, что большая часть российских предпринимателей (77%) успешно приспособилась к новым экономическим условиям, вызванным санкциями против России. В качестве основных трудностей респонденты назвали снижение показателей спроса, нехватку оборотных средств, кассовые разрывы, проблемы по части логистики и сложности с импортом.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля. Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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