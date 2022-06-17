Путин назвал США великой державой

Соединенные Штаты Америки — великая держава, несмотря на то, что американские элиты часто смотрят на всех свысока. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Политическая элита в Соединенных Штатах на всех смотрит свысока, относится часто, внутренне, с завышенным таким самомнением. Я уже об этом говорил. Но это не исключает того, что Соединенные Штаты — великая держава. Это страна, которая за 300 с небольшим лет стала мировым лидером. Это заслуживает уважения. Это, без всяких сомнений, страна с большим будущим», — сказал он.

Однако внутренние проблемы Штатов нарастают, подчеркнул российский президент.

Вместе с тем Путин отметил, что уважает американский народ и считает, что тот заставит свои элиты реагировать на проблемы.

«... я с огромным уважением отношусь к американскому народу, все-таки он соответствующие свои элиты, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, все-таки будет ставить в такое положение, при котором и элиты политические, экономические, но прежде всего политические, конечно, будут реагировать на требования своего населения. И в конечном итоге, и внутри этих стран, в том числе и в Штатах, и на международной арене, все-таки отношения выстроятся должным образом. Я все-таки [больше] оптимист, чем пессимист», — сказал он.

Ранее в этот день Путин заявил, что все мировые проблемы, в том числе рост цен, инфляция, возможный голод являются результатом системных ошибок администрации США и Евросоюза.