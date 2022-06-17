Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин назвал США великой державой
Мир
Токаев назвал ДНР и ЛНР квазигосударствами и высказался о возможности их признания
Мир
Путин заявил о нецелесообразности штурма позиций ВСУ под Донецком
Экономика
Глава ВТБ назвал доллар самым мощным оружием Запада
Мир
Скончался французский актер Жан-Луи Трентиньян
Политика
Путин заявил, что проблем по Крыму не было бы в случае нормальных отношений с Украиной
Экономика
Финляндия запретила физлицам ввозить топливо из России
Мир
Британский премьер Джонсон снова прибыл в Киев
Мир
Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса
Политика
В Совфеде допустили превращение Зеленского в диктатора
Мир
Пушилин заявил об уничтожении шести обстреливавших Донецк позиций ВСУ
Сюжет:

Путин назвал США великой державой

0
Фото: ТАСС/CJ GUNTHER
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Соединенные Штаты Америки — великая держава, несмотря на то, что американские элиты часто смотрят на всех свысока. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Игра с нулевой суммой: США могут вновь ограничить экспорт нефти
Вашингтону придется выбирать, поддерживать свою экономику или союзников за рубежом

«Политическая элита в Соединенных Штатах на всех смотрит свысока, относится часто, внутренне, с завышенным таким самомнением. Я уже об этом говорил. Но это не исключает того, что Соединенные Штаты — великая держава. Это страна, которая за 300 с небольшим лет стала мировым лидером. Это заслуживает уважения. Это, без всяких сомнений, страна с большим будущим», — сказал он.

Однако внутренние проблемы Штатов нарастают, подчеркнул российский президент.

Вместе с тем Путин отметил, что уважает американский народ и считает, что тот заставит свои элиты реагировать на проблемы.

«... я с огромным уважением отношусь к американскому народу, все-таки он соответствующие свои элиты, сталкиваясь с проблемами, которые нарастают по вине этих элит, все-таки будет ставить в такое положение, при котором и элиты политические, экономические, но прежде всего политические, конечно, будут реагировать на требования своего населения. И в конечном итоге, и внутри этих стран, в том числе и в Штатах, и на международной арене, все-таки отношения выстроятся должным образом. Я все-таки [больше] оптимист, чем пессимист», — сказал он.

Ранее в этот день Путин заявил, что все мировые проблемы, в том числе рост цен, инфляция, возможный голод являются результатом системных ошибок администрации США и Евросоюза.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022