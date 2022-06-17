Путин предрек увеличение миграции в Европу из-за возможного голода в Африке

Возможный голод в Африка увеличит миграцию в Европу. Об этом 17 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он призвал Запад перестать думать «о себе любимых».

«Если вот так вот будут себя вести крупнейшие экономики мира, будут «пылесосить» все товары с мирового рынка, в том числе и продовольственные, к себе домой, то проблемы будут нарастать», — сказал Путин.

По его мнению, это приведет не просто к голоду, а к новым миграционным потокам, «которые уже захлестывают те же самые Соединенные Штаты, хотят они строить стену на границе с Мексикой или не хотят, но потоки-то идут, они не уменьшаются».

Ранее в этот день президент РФ заявил, что грозящий миру голод будет целиком на совести администрации США и Евросоюза.

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