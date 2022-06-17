Путин назвал бредом воровство Западом собственности у российского бизнеса

Воровство западными странами собственности у российского бизнеса — бред, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Взяли у наших предпринимателей украли, отобрали собственность, просто на голом месте. Наказывают за свою работу в России. Бред какой-то. Где же эти принципы неприкосновенности частной собственности», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что санкции коснулись людей, которые не имеют никакого отношения к государству и принимаемым властями решениям.

Российский лидер отметил, что многие российские бизнесмены, подпавшие под санкции, были сторонниками развития сотрудничества с Западом.

«Они пилят сук, на котором сидели, потому что откровенно говоря, многие люди, связанные с экономикой Запада, в известной степени были сторонниками развития отношений», — добавил Путин.

Президент напомнил, что его фраза о бизнесменах, которые «замучаются пыль глотать», когда у них отберут собственность за границей, сбылась.

Ряд европейских стран в рамках антироссийских санкций сообщили о заморозке активов, недвижимости некоторых россиян. Так, в Финляндии 11 мая арестовали два объекта недвижимости главного редактора «Московского комсомольца» Павла Гусева. Во Франции 5 мая была арестована вилла в Сен-Тропе семьи бизнесмена Михаила Фридмана. Также в Италии под арест попала яхта российского предпринимателя Андрея Мельниченко.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 16 марта заявил, что такие действия государств в отношении предпринимателей из России стали бандитизмом на государственном уровне.

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