В ВТБ допустили двукратный рост спроса на льготную ипотеку при снижении ставки до 7%

Снижение ставки по программе «Льготная ипотека» до 7% может увеличить спрос на программу вдвое, позволит заемщикам сэкономить на приобретении новой квартиры и поддержит строительную отрасль в нынешних условиях. Об этом заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 17 июня.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ допустил снижение ставки по льготной ипотеки до 7%. Он обратил внимание, что срок действия программы останется прежним — до конца года.

Костин рассказал, что ВТБ первым начал прием заявок от заемщиков по новым условиям госпрограммы.

«Снижение ставки до 7% — позитивный сигнал всему рынку, который повлияет и на выполнение национальных целей по вводу нового жилья. Еще со времен пандемии самой «народной» из государственных программ поддержки стала льготная ипотека. Она выступает ориентиром для всего жилищного сектора. Сегодня можно говорить о грядущем восстановлении спроса на льготные жилищные кредиты как минимум вдвое», — спрогнозировал глава банка.

Ранее в рамках ПМЭФ ВТБ уже предлагал снизить ставку по ипотеке с господдержкой и продлить ее действие после 2022 года, а также рассмотреть вопрос о закреплении «Семейной льготной ипотеки» как постоянно действующей программы.

В ходе ПМЭФ банк также объявил о запуске с 1 июля льготной ипотечной программы для многодетных семей, у которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребенок. До конца текущего года такие семьи смогут оформить кредит в рамках «Семейной ипотеки» по ставке 3% — при этом хотя бы один из членов семьи должен получать зарплату на карту ВТБ. Такж они бесплатно получат страховку для всех детей в семье от онкологических заболеваний.

Накануне директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов спрогнозировал, что ставку по льготной ипотеке на новостройки могут снизить до 5,7–6% на ПМЭФ.

18 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 и 15 млн рублей соответственно. Вице-премьер России Марат Хуснуллин разъяснил работу механизма. Так, при снижении ставки льготной ипотеки до 9% ее лимиты остались неизменными — 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской или Ленинградской областей и 6 млн рублей — для остальных регионов. Вместе с тем правительство позволило сочетать льготную ставку с рыночной или иной субсидируемой.

Хуснуллин пояснил, что для этого была увеличена сумма кредита, который может быть взят с использованием льготной ставки до 30 и 15 млн рублей. При этом 12 и 6 млн рублей будут субсидированы государством, а остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.