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Путин назвал консолидацию общества залогом выполнения задач СВО

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Фото: РИА Новости
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Задачи специальной военной операции будут решены благодаря, в том числе, консолидации российского общества. Об этом президент России Владимир Путин заявил в пятницу, 17 июня, в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

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«Все задачи специальной военной операции, безусловно, будут решены. Залогом тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка дает силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела, строительство и укрепление сильной и суверенной державы — России», — заявил Путин.

Ранее глава государства назвал решение Москвы о проведении спецоперации необходимым и вынужденным. Он заявил, что Запад отказывался исполнять взятые на себя договоренности, что стало причиной возросших рисков и угроз для России.

По словам секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, Россия не гонится за сроками окончания спецоперации. Он отметил, что нацизм на Украине нужно полностью искоренить, иначе он возродится в еще более уродливой форме.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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