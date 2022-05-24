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Патрушев высказался о сроках спецоперации по защите Донбасса

Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Россия не гонится за сроками в ходе специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом 24 мая заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно либо искоренить на 100%, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причем в еще более уродливой форме», — сказал он «Аргументам и Фактам», отвечая на вопрос об озабоченности некоторых читателей издания «затягиванием сроков спецоперации».

По словам Патрушева, все цели, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным, будут выполнены.

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«Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне», — подчеркнул секретарь СБ РФ.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что подразумевается под денацификацией Украины, Патрушев напомнил о Потсдамской конференции, где СССР, США и Англия подписали соглашение об искоренении германского милитаризма и нацизма.

«Под денацификацией подразумевался целый ряд мер. Помимо наказания нацистских преступников отменялись законы Третьего рейха, легализующие дискриминацию на основе расы, национальности, языка, религии, политических убеждений. Из школьного образования устранялись нацистские и милитаристские доктрины. Наша страна ставила такие цели в 1945-м, ставим эти же цели и сейчас, освобождая Украину от неонацизма», — пояснил он.

При этом судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории, отметил секретарь СБ РФ.

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