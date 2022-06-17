В Минпромторге заявили о желании Inditex возобновить работу в России

Испанская компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Bershka, Stradivarius и другие) не заявляла об окончательном уходе с российского рынка. Об этом в пятницу, 17 июня, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов в кулуарах 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ТАСС.

«Нет, не заявляли (об уходе. — Ред.). Наоборот, они надеются, что когда вся эта история (с логистическими проблемами. — Ред.) наладится, у них будет возможность вернуться», — сказал он.

Евтухов подчеркнул, что российский рынок был «весьма существенным» для компании. Он отметил, что Inditex — это сложная бизнес-модель, которой нужен постоянный подвоз товара, поэтому компания приостановила работу на российском рынке из-за проблем с логистикой, а не по политическим мотивам.

8 июня директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева заявила «Известиям», что магазины Inditex могут возобновить работу в России уже этим летом. Она добавила, что открытие в летний период логично с точки зрения бизнеса — это позволит продать оставшийся сезонный товар и войти в осень с новой коллекцией.

20 апреля управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас заявил, что сеть возобновит деятельность в России, когда это будет возможно.

О решении приостановить работу в РФ Inditex сообщила 5 марта. В компании указали, что в текущих обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в России. На долю РФ приходится около 8,5% операционной прибыли группы.

16 марта Масейрас заявил, что на фоне приостановки деятельности в РФ перспективы компании на 2022 год «становятся более сложными с точки зрения доходов». Он отметил, что возобновит работу, как только позволят обстоятельства.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада после начала спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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