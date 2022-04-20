Владелец Zara выразил надежду на возобновление деятельности в России

Испанская сеть Inditex, которой принадлежат бренды магазинов одежды Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka и другие, возобновит деятельность в России, когда это будет возможно. Об этом в среду, 20 апреля, сообщил управляющий компании Оскар Гарсиа Масейрас.

Как отмечает Investing.com со ссылкой на агентство EFE, сеть продолжает следить за развитием ситуации вокруг Украины. При этом компания планирует возобновить свою деятельность в России, «как только это будет возможным и позволят условия».

О решении приостановить работу в РФ Inditex сообщила 5 марта. В компании указали, что в текущих обстоятельствах Inditex не может гарантировать непрерывность операций и коммерческих условий в России. На долю РФ приходится около 8,5% операционной прибыли группы.

16 марта Масейра заявил, что на фоне приостановки деятельности в РФ перспективы компании на 2022 год «становятся более сложными с точки зрения доходов». Он отметил, что возобновит работу, как только позволят обстоятельства.

За последние месяцы продажи в России приостановили многие иностранные бренды, в их числе бренд одежды Karl Lagerfeld, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, компания LPP Group, которой принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito, Sinsay и другие.

Иностранные компании начали уходить с российского рынка из-за санкций, которые были введены рядом стран Запада, после того как 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. В Кремле отметили, что спецоперация преследует цели по демилитаризации и денацификации Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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