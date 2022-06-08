Часть магазинов Zara может возобновить работу в июне

Испанская компания Inditex (бренды Zara, Massimo Dutti и другие) планирует возобновить работу магазинов в России уже этим летом. Об этом «Известиям» в среду, 8 июня, заявила директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгения Хакбердиева.

Точной даты открытия магазинов Zara и Massimo Dutti на данный момент нет. Однако, как заявила «Известиям» глава ритейл-департамента Core.XP Марина Малахатько, это будет происходить постепенно и первые торговые точки смогут заработать уже в июне.

Хакбердиева добавила, что открытие в летний период логично с точки зрения бизнеса — чуть раньше начала делового сезона. Это позволит продать оставшийся сезонный товар и войти в осень с новой коллекцией.

Источники «Известий» на рынке торговой недвижимости также подтвердили, что бренды Inditex намерены уже летом вернуться к работе. Один из собеседников издания при этом отметил, что письменно торговая сеть еще не уведомила своих партнеров о возобновлении работы. Именно поэтому назвать точную дату сейчас сложно, пока заявления устные. После письменного уведомления партнерам придется решить юридические вопросы: отменить дополнительные соглашения об арендной плате в период простоя, заключить новые договоры аренды, составить акт об открытии, затем подготовить площади к продажам и многое другое.

«Известия» направили запрос в пресс-службу Inditex.

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Открытие дверей: часть магазинов Zara и Massimo Dutti могут возобновить работу в июне