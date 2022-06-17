Специалист назвал безопасное время прослушивания музыки в наушниках

Проблемы со слухом могут начаться после продолжительного прослушивания громкой музыки в наушниках. Об этом сообщил ведущий категорийный менеджер магазина аудиотехники Dr.Head Алексей Новосельцев.

«Звуки с уровнем до 70 дБА, например пылесос или будильник, могут со временем вызывать раздражение, но для слуха безопасны. Звуки с уровнем громкости 80–85 дБА могут навредить при непрерывном воздействии на протяжении нескольких часов, однако восприимчивость к шуму очень индивидуальна. Безопасное время прослушивания сокращается вдвое на каждые 3 дБ громкости», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Так, например, можно слушать звуки при 85 дБА до восьми часов, при 88 дБА — до четырех часов, а если уровень звука повысится до 100 дБА, безопасное время прослушивания сократится до 15 минут, отметил Новосельцев.

По словам собеседника издания, максимальный уровень громкости в смартфонах находится в диапазоне от 94 до 112 дБА.

Эксперт рекомендует пользователям наушников ориентироваться на собственные ощущения и не злоупотреблять громкостью при длительном прослушивании, делать перерывы и давать ушам отдохнуть.

В конце мая «Известия» сообщили о проблемах с беспроводными наушниками: устройства безо всякой видимой причины начинают глохнуть и хрипеть. Иногда снижается громкость, а зачастую они вообще отключаются от смартфона.

Тогда ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что проблемы могут возникнуть в местах большого скопления пользователей. Происходит это потому, что использующих один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц) Bluetooth-устройств становится всё больше, а емкость диапазона ограничена. Беспроводные гаджеты начинают мешать друг другу.