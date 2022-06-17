Реклама
Прямой эфир
Туризм
Повышенный кешбэк для поездок на Дальний Восток заработает с августа
Общество
Мощный ливень обрушился на Москву
Экономика
Инвестиционный рейтинг регионов России возглавила Москва
Наука
Спутник «Аист-2Т» выведут на орбиту во время первого запуска «Ангары»
Мир
В Херсонской области анонсировали начало социальных выплат с конца июня
Экономика
Новак предрек Европе высокие цены на газ в ближайшие годы
Мир
Украинские военные на «Азоте» в Северодонецке начали сдаваться в плен
Экономика
Борисов заявил о возможном разборе иностранных самолетов на запчасти
Экономика
В России сотрут границы между муниципалитетами
Мир
Украина ввела визовый режим для граждан РФ с 1 июля
Авто
В АвтоВАЗе заявили о планах разработать в будущем новую модель электромобиля

Специалист назвал безопасное время прослушивания музыки в наушниках

Специалист Новосельцев: проблемы со слухом могут начаться после длительного прослушивания громкой музыки в наушниках
0
Фото: Global Look Press/moodboard/Martin Poole
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проблемы со слухом могут начаться после продолжительного прослушивания громкой музыки в наушниках. Об этом сообщил ведущий категорийный менеджер магазина аудиотехники Dr.Head Алексей Новосельцев.

А вот и Джонни: Депп возвращается на сцену, Джоанна Стингрей — в СССР
Главные музыкальные новинки недели

«Звуки с уровнем до 70 дБА, например пылесос или будильник, могут со временем вызывать раздражение, но для слуха безопасны. Звуки с уровнем громкости 80–85 дБА могут навредить при непрерывном воздействии на протяжении нескольких часов, однако восприимчивость к шуму очень индивидуальна. Безопасное время прослушивания сокращается вдвое на каждые 3 дБ громкости», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Так, например, можно слушать звуки при 85 дБА до восьми часов, при 88 дБА — до четырех часов, а если уровень звука повысится до 100 дБА, безопасное время прослушивания сократится до 15 минут, отметил Новосельцев.

По словам собеседника издания, максимальный уровень громкости в смартфонах находится в диапазоне от 94 до 112 дБА.

Эксперт рекомендует пользователям наушников ориентироваться на собственные ощущения и не злоупотреблять громкостью при длительном прослушивании, делать перерывы и давать ушам отдохнуть.

В конце мая «Известия» сообщили о проблемах с беспроводными наушниками: устройства безо всякой видимой причины начинают глохнуть и хрипеть. Иногда снижается громкость, а зачастую они вообще отключаются от смартфона.

Тогда ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что проблемы могут возникнуть в местах большого скопления пользователей. Происходит это потому, что использующих один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц) Bluetooth-устройств становится всё больше, а емкость диапазона ограничена. Беспроводные гаджеты начинают мешать друг другу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022