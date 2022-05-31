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Россияне столкнулись с масштабными сбоями в работе беспроводных наушников

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Фото: REUTERS/Martyn Landi
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Беспроводные наушники безо всякой видимой причины начинают глохнуть и хрипеть. Иногда снижается громкость, а зачастую они вообще отключаются от смартфона, рассказали «Известиям» несколько пользователей таких устройств. В том, что проблемы с работой наушников в Москве действительно есть, убедился во вторник, 31 мая, корреспондент «Известий».

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О сбоях в работе наушников известно и экспертам рынка электроники, а также специалистам по использованию радиочастот.

«Одно из известных проблемных мест в Москве — угол Никольской улицы и Красной площади, где всегда многолюдно. Наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и в других местах скопления пользователей», — рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Происходит это потому, что использующих один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц) Bluetooth-устройств становится всё больше, а емкость диапазона ограничена. Беспроводные гаджеты начинают мешать друг другу, объяснил эксперт.

Диапазон 2,4 ГГц используется не только беспроводными наушниками, но и другими Bluetooth-устройствами, например «умными» колонками, напомнил Муртазин. На этих же частотах работают и домашние WiFi-роутеры. «Зашумление» диапазона может приводить к помехам в работе этих устройств, добавил эксперт.

Устройства малого радиуса действия, к которым относятся WiFi-роутеры, радионаушники, устройства охранной радиосигнализации и другое оборудование, не должны создавать помех и одновременно требовать защиты от помех со стороны другой радиоэлектроники, отметили в Минцифры. Но в случае использования устройств с мощностью большей, чем разрешено Госкомиссией по радиочастотам, возможно появление помех, отметили в ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Звуковой дефект: россияне массово сталкиваются со сбоями в работе наушников

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