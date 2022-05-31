Звуковой дефект: россияне массово сталкиваются со сбоями в работе наушников

Российские пользователи беспроводных наушников сообщают о сбоях в работе устройств: они глохнут, звук в них прерывается и т.п. В наличии проблемы убедились «Известия». Эксперты также знают о ней и связывают ситуацию с тем, что WiFi- и Bluetooth-девайсов, работающих в диапазоне 2,4 ГГц, в РФ стало слишком много, и они начали глушить друг друга. Проблема глобальна — помехам могут быть подвержены «умные» колонки, WiFi-роутеры и даже дроны, утверждают они. В Минцифры отмечают, что сбои могут создавать устройства, работающие с превышающей разрешённую мощностью. Ситуацию могло бы исправить выделение дополнительных частот для устройств малого радиуса действия, полагают специалисты.

Гаджет на гаджете

Беспроводные наушники без всякой видимой причины начинают глохнуть, хрипеть, иногда снижается громкость, а зачастую гаджеты вообще отключаются от смартфона. Об этом «Известиям» рассказали несколько пользователей таких устройств. В том, что проблемы с работой наушников в Москве действительно есть, на собственном опыте убедился и корреспондент «Известий».

О сбоях в работе наушников известно и экспертам рынка электроники, а также специалистам по использованию радиочастот.

— Одно из известных проблемных мест в Москве — угол Никольской улицы и Красной площади, где всегда многолюдно. Наушники зачастую хрипят и глохнут на стадионах, в метро и в других местах скопления пользователей, — рассказывает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Происходит это потому, что использующих один и тот же частотный диапазон (2,4 ГГц) работает все больше Bluetooth-устройств, емкость его ограничена, а значит, беспроводные гаджеты начинают мешать друг другу, объясняет эксперт.

Диапазон 2,4 ГГц используется не только беспроводными наушниками, но и другими Bluetooth-устройствами, например «умными» колонками, наминает Эльдар Муртазин. На этих же частотах работают и домашние WiFI-роутеры. «Зашумление» диапазона может приводить к помехам в работе этих устройств, предупреждает эксперт.

Устройства малого радиуса действия, к которым относятся WiFi-роутеры, радионаушники, устройства охранной радиосигнализации и другое оборудование, не должно создавать помех и одновременно требовать защиты от помех со стороны другой радиоэлектроники, отметили в Минцифры. Их конструкция предусматривает совместную работу с большим количеством аналогичных устройств, подчеркнули в пресс-службе ведомства. В то же время в случае использования устройств с мощностью большей, чем разрешено Госкомиссией по радиочастотам, возможно появление помех в работе других гаджетов, отметили в Минцифре.

Частоты имеют значение

Bluetooth действительно разработан таким образом, что работающие на одних и тех же частотах устройства не должны создавать заметных помех друг другу, отметил руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин. Но когда таких устройств в одном месте становится слишком много и к ним прибавляются сигналы WiFI, даже эти меры защиты оказываются недостаточными.

По его словам, проблема взаимных помех имеет более общий характер. К примеру, в случае с роутерами это может приводить к сокращению их пропускной способности и радиуса действия. Кроме того, помехи в диапазоне 2,4 ГГц могут приводить к помехам или к потере управления бытовыми дронами, которые также используют эту частоту.

Разрешить проблему помогло бы выделение дополнительных новых частот для беспроводных гаджетов, уменьшив нагрузку на диапазон 2,4 ГГц, считает Вадим Поскакухин. Для многих новых электронных гаджетов в других странах уже выделяется новая полоса радиочастот в нижней части диапазона 6 ГГц. Как поясняет эксперт, эту дополнительную полосу, помимо прочего, планируется использовать для подключения очков дополненной реальности к смартфонам — по мнению ряда технологических компаний, это станет актуальным уже через несколько лет.

Дополнительные частоты в диапазоне 5 ГГц Госкомиссия по радиочастотам выделила для роутеров ещё в 2007 году. В выделенных полосах помех от других устройств малого радиуса действия существенно меньше и скорость работы гораздо выше, говорят в Минцифры.

Ранее для управления беспилотными воздушными судами планировалось выделить отдельные частоты в диапазоне 6 ГГц. Такой вопрос вносился в Госкомиссию по радиочастотам, следует из ее материалов, с которыми «Известия» ознакомились ранее. Эта же межведомственная комиссия уже рассматривала вопрос о выделении 6 ГГц для гаджетов с поддержкой технологии Ultra Wide Band (UWB). Как ранее рассказывали «Известиям» специалисты по радиочастотам, этот стандарт, поддерживаемый в том числе последними моделями iPhone, со временем может прийти на смену Bluetooth — радиус действия UWB больше, как и скорость передачи данных.

По итогам первого полугодия 2021 года продажи беспроводных наушников в России впервые превысили продажи проводных — их доля на рынке достигла 52%, сообщал ранее «М. Видео-Эльдорадо». Продажи части наименований радиогаджетов в мае снизились по сравнению с началом года, отмечают опрошенные «Известиями» ритейлеры. В начале мае продажи беспроводных наушников в «Связном» сократились вдвое в количественном выражении и в выручке относительно аналогичного периода января 2022, а также вдвое относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили «Известиям» в компании. Продажи дронов в штуках упали к маю прошлого года на 47%, а к январю этого — на 7%. Продажи умных колонок в мае текущего года выросли на 27% в штуках и на 13% по выручке относительно аналогичного периода прошлого года, а к январю 2022 года — сократились на 10% и на 15% соответственно, отметили в пресс-службе ритейлера.

По сравнению с январем 2022 года продажи профессиональных дронов в мае практически не изменились, детские растут ежемесячно на 10–20%, утверждает сотрудник одного из ритейлеров. Также практически не измелись и продажи умных колонок, уверяет он. Собеседник «Известий» говорит о снижении продаж наушников по сравнению с январем-февралем примерно на 10%.

— В мае 2022 года мы отмечаем рост штучных продаж беспроводных наушников почти в два раза к аналогичному периоду прошлого года. Наиболее популярны сейчас бюджетные модели, на которые средний чек колеблется в районе 2 тыс. рублей, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Ozon. — Также почти вдвое выросли штучные продажи дронов на маркетплейсе.

Логично предположить, что количество колонок, наушников, умных часов и дронов в России будет расти и дальше — возможно, правда, не такими быстрыми темпами, как до начала 2022 года, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Соответственно, эфир будет засоряться и дальше, полагает он.

В такой ситуации государству следует обдумать вопрос о выделении дополнительных частот для таких устройств, а производителям — о внедрении новых технологий, позволяющих бороться с помехами, говорит эксперт. Правда, такие внедрения могут отразиться на стоимости гаджетов, добавляет он.