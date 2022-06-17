Песков назвал дружественными бизнесменов из недружественных стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью «Известиям» 17 июня на полях ПМЭФ заявил, что бизнесмены из так называемых недружественных стран по-прежнему заинтересованы в поддержании отношений с Россией.

«Ну смотрите, страны недружественные, государства недружественные, а точнее, даже их руководство, которое так недружественно действует в нашем отношении, они недружественные, а бизнесмены, заинтересованные в нашем рынке, — они остаются дружественными, и они останутся таковыми и будут объектом нашего особого внимания и заботы. Об этом неоднократно говорил и президент [России Владимир Путин], и представители правительства и министры», — заявил он.

Представитель Кремля отметил, что на иностранных бизнесменов оказывается беспрецедентное давление.

«Причем сейчас уже можно не быть таким уж дипломатом и сказать, что занимаются этим всем США по всему миру. Они обходят, обзванивают компании крупные и сыплют направо и налево угрозами. Но, как вы правильно заметили, предприниматели приезжают, и они будут вести дела в нашей стране, и они заинтересованы, и, более того, многие будут пытаться извлечь выгоду из ухода тех ниш, которые открываются после закрытия некоторых компаний», — подчеркнул Песков.

Он также добавил, что многие компании, покидающие российский рынок, остаются «в контакте с нашим правительством и открыто говорят, что будут ждать момента для обратного входа на рынок».

В четверг, 16 июня, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал в ходе ПМЭФ о том, что городское правительство не испытывает трудностей в привлечении новых инвестиций. В ходе беседы с «Известиями» он отметил приверженность членам 140 государств дружбе с Россией. По его словам, перед данным форумом на партнеров и представителей различных стран оказывалось беспрецедентное давление, однако большинство из них приехало.

С середины февраля ряд компаний покинул российский рынок или приостановил сотрудничество на фоне спецоперации по защите Донбасса и санкций западных стран. В то же время некоторые из них заявили о продаже бизнеса в РФ, другие — о возвращении на российский рынок.

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