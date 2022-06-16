Губернатор Петербурга Беглов отметил рост инвестиций в экономику города

Правительства Санкт-Петербурга не испытывает трудностей в привлечении в город новых инвестиций. Об этом в четверг, 16 июня, рассказал «Известиям» губернатор Александр Беглов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

«Хочу сказать, что здесь у нас нет трудностей в привлечении инвестиций, город создает хорошие условия для инвесторов. Важный момент другой, что мы переключились, как и страна, на региональные инвестиции и на федеральные, потому что сегодня по поручению президента Федерации и правительства Российской Федерации инвестируют в регион, в частности мы получили большие инвестиции на развитие транспорта», — указал Беглов.

На ПМЭФ власти Петербурга планируют подписание свыше 40 соглашений общей стоимостью более 600 млрд рублей. Перед данным форумом на партнеров и представителей различных стран, по словам губернатора, оказывалось давление, однако порядка 140 государств тем не менее приехали на мероприятие.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

На портале iz.ru создан специальный раздел «ПМЭФ-2022» с важнейшими новостями форума, а телеканал «Известия» будет в круглосуточном режиме показывать основные мероприятия и вести трансляцию ключевых дискуссий ПМЭФ.