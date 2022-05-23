А вы как читаете: чем запомнился Книжный салон в Петербурге

В минувший уикенд на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге прошел XVII Международный книжный салон. На 150 мероприятиях побывали более 0,5 млн человек. Особенностью выставки этого года стали меры поддержки книжной индустрии, предусматривающие бесплатное участие для издательств и свободный вход для публики. Подробнее — в репортаже «Известий».

В Питере пить, в Карелии колдовать

Традиционно считающийся более камерным в сравнении с московской «Красной площадью» Петербургский книжный салон занимал четыре павильона с довольно плотной «рассадкой». Ради зрелищности и к удовольствию бесчисленных туристов впервые в истории Дворцовой между шатрами возвели террасу высотой с двухэтажный дом, на которую могли подняться все желающие и сделать фото с видом на Эрмитаж с необычного ракурса.

Всего в рамках салона состоялось около 150 мероприятий, в числе которых были как презентации хорошо известных широкой публике авторов (Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Александра Маринина, Майя Кучерская), так и петербургские «специалитеты». К примеру, коллективный сборник на питейную тему представили легенды городского бомонда и их младшие товарищи — вышедшая в издательстве «Городец» «Улица Некрасова» рассказывает о ночной и барной жизни Северной столицы. Известный петербургский философ и публицист Александр Секацкий презентовал книгу «Этика под ключ», предметом исследования которой стали исторические модели нравственности и этические системы как свободно создаваемые и выбираемые продукты духовного творчества. Он также обосновал точку зрения, согласно которой искусство рано или поздно перейдет от создания отдельных произведений-опусов к синтезу определенных «образов жизни» во множественном числе. Путешественник и писатель Дмитрий Григорьев представил книгу «Из Петербурга в Карелию. Три автомобильных маршрута с историческими и лирическими отступлениями» — об уникальной природе и культуре севера Ленинградской области, его легендах и удивительных людях. Именно здесь была собрана подавляющая часть рун, составляющих эпос «Калевала». Здесь, в Заонежье, жили знаменитые русские сказители, в частности Ирина Федосова и Трофим Рябинин, сохранившие для нас множество русских былин, песен и плачей.

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Приятным бонусом салона стало бесплатное предоставление площади для экспонентов и свободный вход для читателей.

— Уже третий год живем в условиях пандемии коронавируса, последствия которой мы до сих пор на себе ощущаем. В условиях наложенных санкций мы видим, в каких непростых экономических условиях работают сотрудники книжных магазинов, типографий и издательств сейчас, когда дорожает бумага, краски, есть сложности с их поставкой, — объяснил «Известиям» введение меры поддержки председатель Санкт-Петербургского комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

В человеческом масштабе

Другой особенностью ярмарки стал ее масштаб.

— Опыт прошлого года показал высокий интерес и общественный запрос на это событие. Людей можно понять: за время пандемии коронавируса все соскучились по живому общению, — отметил Владимир Рябовол.

Он подчеркнул, что в этом сезоне Книжный салон принял заявки на участие практически от всех желающих. Поэтому в этом году участвуют более 250 экспонентов. Среди них как небольшие, так и крупные издательства.

— Кроме того, в этом году к нам пришло уникальное число откликов на участие среди писательского сообщества, а программа по насыщенности превзошла результаты прошлого года: площадку посетило около 0,5 млн человек, — добавил Владимир Рябовол.

Он напомнил, что в прошлом году на салоне было 350 тыс. посетителей, но тогда действовали ограничения, связанные с пандемией.

Самым эмоциональным событием салона стал вечер «Донбасс. Право на жизнь», посвященный поддержке книгоиздания в ДНР и ЛНР. Как рассказала главный редактор журнала «Территория слова» в Краснодоне, поэт, публицист, учитель русского языка Людмила Гонтарева, даже те, кто переживает за Донбасс, до конца не знают, что там происходит на самом деле.

— С одной стороны, всё вроде бы как и всегда: мы ходим на работу, у нас открыты магазины, почта, но мужчин в городе практически нет — все мужчины в возрасте от 18 до 55 мобилизованы, у многих моих учеников погибли отцы, у подруг — мужья. Донбасс так живет уже много лет, — поделилась Людмила Гонтарева.

Писательница, поэтесса, экс-министр информации в ДНР Марина Бережнева рассказала, что Донбассу на протяжении многих лет очень не хватает русских книг и пополнять библиотеки помогает случай.

— Однажды оказавшись в Петербурге, мы спрятались от дождя в Библиотеке имени Лермонтова и там познакомились с представителями дирекции. Когда узнали, что мы из Донбасса, конечно, спросили: «Чем мы можем вам помочь?» И я сказала, что у нас очень плохо с книгами, десятилетиями наши библиотеки не пополнялись книгами на русском языке. И они подключились: благодаря «Лермонтовке» в библиотеки Горловки и других поселков уже сейчас доставили 2 т книг, — рассказала Марина Бережнева.

Бесплатный Кинг в мышеловке

Важным событием деловой программы стало обсуждение ситуации с авторскими правами в России, этой теме был посвящен круглый стол «Разговор библиотекаря с книгоиздателем и книготорговцем».

— Не секрет, что у нас до сих пор очень сильно развит рынок пиратства как в отношении музыки, так и книг. В итоге, сколько ни призывай соблюдать авторские права, на пиратских ресурсах доступен и новый «Гарри Поттер», и Стивен Кинг, — отметила заведующая сектором иностранной библиографии Центральной государственной библиотеки им. Владимира Маяковского Анна Соколова.

Она заметила: с приостановкой работы иностранных компаний появился большой соблазн снова нарушать авторские права, но делать этого не стоит, поскольку это наносит дополнительный удар по книжному рынку и библиотекам.

С ней согласна управляющая книжным магазином «Во весь голос» Виктория Сафонова.

— Проблема книжных магазинов сегодня лежит в выборе покупателя между легальным контентом книжного и пиратскими сайтами, предлагающими книгу на один раз. Это даже не вопрос денег, а жилплощади, ведь далеко не все книги хочется нести в дом и искать для них место на полке, — отметила она.

Обсуждали на ярмарке и выпуск именно таких изданий.

— Во время встречи на площадке Книжного салона с участием вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского и заместителя министра информации Республики Беларусь Игоря Бузовского мы договорились, что Петербург и Белоруссия совместно выпустят топ-100 книг, которые обязательно стоит прочитать, — сказал Владимир Рябовол «Известиям».

Он уточнил: в этот список войдут труды об истории и культуре двух государств.