Боевики Украины ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Такие цифры назвал в среду, 15 июня, в интервью порталу Axios глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.

По его словам, в среднем украинская армия в сутки теряет 200–500 человек убитыми. Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на мирных переговорах с Россией, заявил, что потери значительно выросли за последние две недели боев.

В то же время он утверждает, что Киев призвал в армию около 1 млн человек и может набрать еще 2 млн, таким образом компенсировав потери.

Однако эта информация не совпадает с данными, предоставленными 15 июня председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. Согласно им, ежедневно на Украине гибнет примерно 100 военнослужащих, а около 100–300 военнослужащих покидают поле боя из-за ранений.

14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «болезненных» потерях армии страны. По его словам, такая ситуация сложилась в Северодонецке и во всех городах рядом. Кроме того, Вооруженные силы Украины несут серьезные потери и в Харьковской области.

В тот же день стало известно, что власти Украины мобилизовали сотни тысяч граждан. 12 июня министр обороны Украины Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

10 июня Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащие подразделений сил территориальной обороны Украины теперь могут быть направлены на выполнение задач в районы боевых действий. При этом 9 июня офис президента Украины заявил, что ежедневно страна теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми.

В этот же день газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут значительные потери. Они уступают российским войскам двадцать к одному в артиллерии и сорок к одному в боеприпасах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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