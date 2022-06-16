Реклама
Прямой эфир
Мир
ФРГ начала с Канадой переговоры о поставках газовых турбин Siemens
Экономика
Bloomberg сообщило о снижении поставок газа из РФ немецкой Uniper на 25%
Мир
Постпред США при НАТО выразила уверенность в присоединении Швеции и Финляндии
Общество
Гинцбург заявил о необходимости создания в РФ вакцины от оспы обезьян
Экономика
Джонсон выразил надежду на подвижки в вопросе вывоза зерна с Украины
Мир
США рекомендовали Украине самостоятельно принимать решения по переговорам с РФ
Спорт
Президент IBA Кремлев призвал провести перевыборы главы организации
Мир
Партнеры США объявили о новых обязательствах по оказанию помощи Киеву
Экономика
Глава «Опоры России» призвал кредитовать инвестпроекты МСП под 5%
Мир
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Мир
Пентагон заявил об отказе сокращать поставки оружия на Украину
Сюжет:

Арахамия рассказал о потерях Украины в ходе спецоперации РФ

Axios: Арахамия оценил потери ВСУ в Донбассе до 1000 человек убитыми и ранеными в сутки
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo_bagmutukrinform
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики Украины ежедневно теряют в Донбассе «до тысячи солдат убитыми и ранеными». Такие цифры назвал в среду, 15 июня, в интервью порталу Axios глава парламентской фракции правящей партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия.

Нелетный состав: какие украинские самолеты сбили ПВО России
Боевая авиация Киева уже не помешает союзным силам, считают военные эксперты

По его словам, в среднем украинская армия в сутки теряет 200–500 человек убитыми. Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на мирных переговорах с Россией, заявил, что потери значительно выросли за последние две недели боев.

В то же время он утверждает, что Киев призвал в армию около 1 млн человек и может набрать еще 2 млн, таким образом компенсировав потери.

Однако эта информация не совпадает с данными, предоставленными 15 июня председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли. Согласно им, ежедневно на Украине гибнет примерно 100 военнослужащих, а около 100–300 военнослужащих покидают поле боя из-за ранений.

14 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «болезненных» потерях армии страны. По его словам, такая ситуация сложилась в Северодонецке и во всех городах рядом. Кроме того, Вооруженные силы Украины несут серьезные потери и в Харьковской области.

В тот же день стало известно, что власти Украины мобилизовали сотни тысяч граждан. 12 июня министр обороны Украины Алексей Резников признал, что из-за высоких потерь Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях.

10 июня Зеленский подписал указ, согласно которому военнослужащие подразделений сил территориальной обороны Украины теперь могут быть направлены на выполнение задач в районы боевых действий. При этом 9 июня офис президента Украины заявил, что ежедневно страна теряет от 100 до 200 военнослужащих убитыми.

В этот же день газета The Independent со ссылкой на данные американской разведки сообщила, что украинские войска несут значительные потери. Они уступают российским войскам двадцать к одному в артиллерии и сорок к одному в боеприпасах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022